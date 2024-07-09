Электроснабжение восстановили в Дагестане и Северной Осетии

Жителям Дагестана и Северной Осетии вернули свет после сбоя на АЭС в Ростовской области. В результате этого сбоя без электричества остались несколько миллионов человек, проживающих в южных регионах России.
В Дагестане и Северной Осетии восстановили электроснабжение, прерванное после сбоя на Ростовской АЭС. Об этом информируют МинЖКХ Северной Осетии и Минэнерго Дагестана.
"Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено"
– МинЖКХ Северной Осетии
В свою очередь, в Минэнерго Дагестана поведали, что ближе к 23:00 вернули свет всем жителям частично обесточенных населенных пунктов.
"Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено… В 22:55 мск все отключенные потребители были запитаны"
– пресс-служба ведомства