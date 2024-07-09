Вестник Кавказа

Электроснабжение восстановили в Дагестане и Северной Осетии

Электроснабжение восстановили в Дагестане и Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителям Дагестана и Северной Осетии вернули свет после сбоя на АЭС в Ростовской области. В результате этого сбоя без электричества остались несколько миллионов человек, проживающих в южных регионах России.

В Дагестане и Северной Осетии восстановили электроснабжение, прерванное после сбоя на Ростовской АЭС. Об этом информируют МинЖКХ Северной Осетии и Минэнерго Дагестана.

"Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено"

– МинЖКХ Северной Осетии

В свою очередь, в Минэнерго Дагестана поведали, что ближе к 23:00 вернули свет всем жителям частично обесточенных населенных пунктов.

"Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено… В 22:55 мск все отключенные потребители были запитаны"

– пресс-служба ведомства

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