Временное отключение электроэнергии ввели в Северной Осетии и на Ставрополье

Вечером 16 июля графики временного отключения электричества ввели в Северной Осетии и Ставропольском крае из-за сбоя в работе Ростовской АЭС. Соответствующую информацию подтвердили в МинЖКХ Северной Осетии и губернатор Ставрополья.
"В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике"
– МинЖКХ Северной Осетии
В ведомстве отметили, что восстановить подачу электроэнергии планируется сегодня после 22:00 (мск).
В свою очередь, глава Ставрополья рассказал, что ограничения потребления электроэнергии введены в ряде регионов края.
"В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях"
– Владимир Владимиров
В частности, временное отключение электроэнергии коснулось Пятигорска и расположенных с ним поселков. Об этом поведал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
"Частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик"
– градоначальник
По словам губернатора Ставропольского края, специалисты рассчитывают возобновить подачу электроэнергии в регионе до 23:00.
"По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области"
– глава края