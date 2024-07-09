Вестник Кавказа

Временное отключение электроэнергии ввели в Северной Осетии и на Ставрополье

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сбой в работе АЭС в Ростовской области спровоцировал массовое отключение электричества в южных регионах России. В частности, в настоящее время нет света у ряда жителей Северной Осетии и Ставрополья.

Вечером 16 июля графики временного отключения электричества ввели в Северной Осетии и Ставропольском крае из-за сбоя в работе Ростовской АЭС. Соответствующую информацию подтвердили в МинЖКХ Северной Осетии и губернатор Ставрополья.

"В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике"

– МинЖКХ Северной Осетии

В ведомстве отметили, что восстановить подачу электроэнергии планируется сегодня после 22:00 (мск).

В свою очередь, глава Ставрополья рассказал, что ограничения потребления электроэнергии введены в ряде регионов края.

"В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях"

– Владимир Владимиров

В частности, временное отключение электроэнергии коснулось Пятигорска и расположенных с ним поселков. Об этом поведал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик"

– градоначальник

По словам губернатора Ставропольского края, специалисты рассчитывают возобновить подачу электроэнергии в регионе до 23:00.

"По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области"

– глава края

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2020 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Непогода оставила без света свыше 80 тыс жителей Чечни

Непогода оставила без света свыше 80 тыс жителей Чечни

Энергетики восстановили электроснабжение в одном из районов Северной Осетии

Энергетики восстановили электроснабжение в одном из районов Северной Осетии

Непогода оставила без света столицу и ряд сел Северной Осетии

Непогода оставила без света столицу и ряд сел Северной Осетии

Света не было в части Абхазии из-за ливней

Света не было в части Абхазии из-за ливней

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы