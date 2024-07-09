Временное отключение электроэнергии ввели в Северной Осетии и на Ставрополье

Сбой в работе АЭС в Ростовской области спровоцировал массовое отключение электричества в южных регионах России. В частности, в настоящее время нет света у ряда жителей Северной Осетии и Ставрополья.

Вечером 16 июля графики временного отключения электричества ввели в Северной Осетии и Ставропольском крае из-за сбоя в работе Ростовской АЭС. Соответствующую информацию подтвердили в МинЖКХ Северной Осетии и губернатор Ставрополья.

"В связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике"

– МинЖКХ Северной Осетии

В ведомстве отметили, что восстановить подачу электроэнергии планируется сегодня после 22:00 (мск).

В свою очередь, глава Ставрополья рассказал, что ограничения потребления электроэнергии введены в ряде регионов края.

"В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях"

– Владимир Владимиров

В частности, временное отключение электроэнергии коснулось Пятигорска и расположенных с ним поселков. Об этом поведал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик"

– градоначальник

По словам губернатора Ставропольского края, специалисты рассчитывают возобновить подачу электроэнергии в регионе до 23:00.

"По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области"

– глава края