Авария оставила часть жителей Костаная без тепла

Отопление отключено в пятницу в одном из районов Костаная из-за аварии на теплосети. Устранить проблему обещают до вечера.
В городе Костанай в Казахстане сегодня отключили отопление у жителей восьми многоэтажек.
Причиной отключения стала авария - порыв магистрали на подземной теплосети на улице Бородина. В зону отключения помимо жилых домов попали школа и спортзал.
«В зону отключения попадает общеобразовательная школа № 5, спортзал НВП и 8 МЖД: ул. Шипина № 168, 170, 172,172А, 174, 174А, 176; ул. Бородина № 221А»
– сообщение
Коммунальщики работают над восстановлением теплоподачи, ожидается, что работы будут завершены до 20.00 пятницы.
Сейчас в Костанае легкий мороз, температура воздуха составляет минус 3, к ночи похолодает до минус 8.