Вестник Кавказа

Авария оставила часть жителей Костаная без тепла

Авария оставила часть жителей Костаная без тепла
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отопление отключено в пятницу в одном из районов Костаная из-за аварии на теплосети. Устранить проблему обещают до вечера.

В городе Костанай в Казахстане сегодня отключили отопление у жителей восьми многоэтажек.

Причиной отключения стала авария - порыв магистрали на подземной теплосети на улице Бородина. В зону отключения помимо жилых домов попали школа и спортзал.

«В зону отключения попадает общеобразовательная школа № 5, спортзал НВП и 8 МЖД: ул. Шипина № 168, 170, 172,172А, 174, 174А, 176; ул. Бородина № 221А»

– сообщение

Коммунальщики работают над восстановлением теплоподачи, ожидается, что работы будут завершены до 20.00 пятницы.

Сейчас в Костанае легкий мороз, температура воздуха составляет минус 3, к ночи похолодает до минус 8.

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