Протесты и море: откажутся ли россияне от отдыха в Абхазии?

Протесты в Абхазии повлияли на туризм в республике. Сколько россиян провели отдых в Абхазии в 2024 году? Почему туристы аннулируют бронирования поездок в республику? Что будет теперь с туризмом в Абхазии?

Последние события в Абхазии резко изменили настроения россиян относительно отдыха в этой стране. Туроператоры уже сообщают об отказах от путевок на лето 2025, так что Абхазия может недосчитаться многих гостей из РФ.

Туристы в Абхазии в 2024 году

Абхазия в последние годы была одним из главных туристических направлений для российских отдыхающих, и с каждым годом количество путешественников заметно росло.

Различные ведомства приводили разные цифры на этот счет: в целом, республику в 2024 году посетили порядка 2-3 млн россиян. По этому показателю Абхазия обогнала даже Турцию.

Туроператоры неоднократно подчеркивали высокий спрос на отдых в Абхазии. Отмечалось, что заинтересованность вызвана улучшением транспортного сообщения и ростом уровня сервиса.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, в Сухуме уже говорили о перспективах на следующий год. Замглавы Минтуризма Абхазии Астамур Барциц заявлял, что увеличению турпотока поспособствует запуск летом 2025 года Сухумского аэропорта.

Стоит добавить, что отдых в республике, как год назад, так и сейчас, был популярен не только летом, но и в другие времена года. Туристов интересуют походы в горы, а также сезонные фрукты и ягоды.

Протесты в Абхазии

Однако нынешняя осень выдалась неспокойной. 15 ноября в Сухуме вспыхнули протесты против соглашения России и Абхазии об инвестиционной деятельности. В этот день парламент должен был рассмотреть закон о ратификации документа, однако заседание было отменено из-за беспорядков.

Абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в столице республики и потребовала от руководства уйти в отставку. После этого начались столкновения между противниками договора и правоохранителями.

Участники беспорядков попытались прорваться на территорию парламента, однако против них были применены слезоточивый газ и дымовые шашки. В столкновениях пострадали 8 человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На ухудшение политической ситуации в Абхазии отреагировали в Москве. Так, МИД РФ призвал российских граждан отказаться от любых поездок в эту республику. Ведомство также рекомендовало находящимся там россиянам выехать из республики при первой возможности.

Такие же призывы следовали и от Минэкономразвития РФ. Ведомство посоветовало туроператорам приостановить продажи туров в Абхазию, не применять штрафные санкции при отказе туриста от тура или изменить условия предоставления турпродуктов.

Протесты в Абхазии закончились достаточно быстро после достигнутых договоренностей между абхазскими властями и оппозицией. Президент Аслан Бжания покинул свою должность, а протестующие – правительственные учреждения. Договор, из-за которого начались беспорядки, так и не был ратифицирован.

Отказ россиян от отдыха в Абхазии

Беспорядки в Абхазии отразились на планах россиян. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что 100 тыс туристов, которые запланировали отдых летом, начали отменять бронирования.

В качестве примера АТОР привел одну из крупных туристических компаний, где объем аннуляций превысил стандартные показатели, а 15-17 ноября он вырос в три раза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Об отказах от путевок в Абхазию заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он также подчеркнул, что продажи туров на лето заметно сократились.

На фоне текущей обстановки в АТОР и РСТ стали предлагать туристам альтернативы. Там уточнили, что заменой бунтующей Абхазии может стать Краснодарский край.

При этом в самой Абхазии, а точнее в Минтуризма, заверили, что политические события никоим образом не скажутся на туризме в целом. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что отдыхающие могут не волноваться за свою безопасность.

Перспективы туризма в Абхазии

Как известно, туризм является одной из ключевых экономических отраслей в Абхазии, и массовая отмена бронирований может негативно сказаться на доходах республики в следующем году. Однако этот отрицательный эффект, по всей видимости, будет кратковременным, хотя и не останется без последствий. На данный момент обстановка в Абхазии нормализовалась, и массового оттока туристов из республики не наблюдается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Да и в целом – едва ли россияне полностью откажутся от отдыха в Абхазии, скорее всего, она по-прежнему будет оставаться одним из наиболее популярных направлений для туристов. Более того, отмена бронирований может резко снизить стоимость туров в Абхазию, что сделает ее более привлекательным направлением для отдыха в 2025 году.

В то же время, нельзя исключать, что политическая обстановка в Абхазии может оставить негативный отпечаток на туристическом потоке. Следует ожидать, что количество отдыхающих в 2025 году снизится по сравнению с показателями 2023 и 2024 годов.