Оппозиция в Абхазии: кто такие, чего хотят и как относятся к России?

Абхазская оппозиция активизировалась на прошлой недель в ходе протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Чего хочет оппозиция? Что она думает о России? Из-за чего начались протесты?

Политические кризисы в Абхазии на протяжении 30 лет представляли собой противостояние сторонников и противников избранной власти. В этом месяце недовольные действиями властей жители вновь объединились в политически активную оппозицию, чтобы помешать официальному Сухуму взять на себя обязательства по защите российский инвестиций.

Как появилась оппозиция в Абхазии?

Нынешняя абхазская оппозиция сформировалась на фоне планов по ратификации соглашения между Россией и Абхазией, которое предусматривает гарантии для российских инвесторов.

Сами члены данного движения заявляют, что оно создано жителями Абхазии, которые только на митингах против ратификации договора начали называть себя оппозицией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом власти республики говорили и о вмешательстве внешних сил. Так, глава Минюста Абхазии Анри Барциц сообщал о "следе Запада, который финансирует определенных представителей НПО".

Он утверждал, что цели таких сил заключаются в дестабилизации обстановки в Абхазии, создании хаоса и негативного образа республики на мировой арене.

Лидеры абхазской оппозиции

Информации о лидерах сформированной несколько дней назад оппозиции не так много, однако известны имена людей, которые считают себя ее лидерами и представляют движение на встречах с властями.

В протестах у правительственных зданий и переговорных процессах с руководством Абхазии участвовали:

Адгур Ардзинба – руководитель "Абхазского народного движения";

Леван Микаа – председатель комитета по защите суверенитета Абхазии;

Кан Кварчия – депутат парламента Абхазии;

Эшсоу Какалия – член высшего совета общественной организации "Аидгылара";

Аслан Барциц – лидер оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии";

Темур Гулиа – глава организации ветеранов войны "Аруаа".

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Стоит отметить, что лидером абхазской оппозиции и протестного движения в республике СМИ называют Левана Микаа.

Оппозиция о России

Несмотря на то, что протестующие выступают против инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией, оппозиционное движение уверяет, что не является антироссийским.

Оппозиционеры не хотят ратификации данного документа, поскольку считают, что российские компании скупят все апартаменты в республики, а потом будут строить свои.

Протестующие настаивают на том, что это может привести к росту цен на жилье в республике, создаст риски для экономики, из-за чего потом пострадает местный бизнес.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом лидеры оппозиции прямо заявляют, что протесты в Абхазии направлены не против России, а против проникновения в страну российского бизнеса.

Один из лидеров протестного движения Адгур Ардзинба подчеркивает, что абхазская оппозиция выступает за укрепление отношений с Москвой, добавляя, что Россия – главный союзник Абхазии.

Стоит отметить, что в разгар протестов оппозиционеры подняли российский флаг и начали скандировать "Россия". Также было сказано, что будущее Абхазии возможно только вместе с Россией.

Протесты в Абхазии

Протесты против ратификации договора между Россией и Абхазией об инвестициях начались в ночь с 11 на 12 ноября. Участники сперва перекрыли три главные дороги в сторону Сухума, а затем попытались ворваться в здание СГБ Абхазии.

До пика напряжение дошло 15 ноября, когда парламент республики должен был рассмотреть закон о ратификации соглашения. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме и потребовали отставки президента республики Аслана Бжания.

© Фото: Hons084, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Вскоре начались стычки между противниками соглашения и силовиками. Протестующие попытались прорваться на территорию парламента, против них применили дымовые шашки и слезоточивый газ. Кроме того, сообщалось о стрельбе. В результате беспорядков пострадали 8 человек.

Начавшиеся переговоры между руководством Абхазии и оппозицией помогли погасить протесты. Согласно достигнутым договоренностям, Бжания покинул пост главы республики, но пообещал отозвать свое заявление об отставке, если протестующие не покинут территорию правительственных учреждений.

Рассмотрение ратификации соглашения между Абхазией и Россией было отменено 15 ноября. В настоящее время судьба данного договора остается неизвестной.