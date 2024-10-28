Зима близко: снегопады накроют Москву в выходные

В предстоящие выходные в столичном регионе стартует метеозима. Пройдут обильные снегопады, а температура воздуха уйдет в минус.

Погода изменится в Москве уже завтра утром, об этом предупреждает ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в соцсети.

"В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном "Каэтано" с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады - выпадет в переводе на воду 9-11 мм осадков"

– Тишковец

Он отметил, что начнет идти ночью, и пейзажи побелеют уже к утру. В столице 23 ноября начнет формироваться устойчивый снежный покров, а 24 ноября ознаменуется началом метеорологической зимы - среднесуточная температура станет отрицательной. При этом к воскресенью снегопады отступят, день будет ясный.

"Благодаря гребню антициклона погода наладится, из-за облаков выглянет солнце, без осадков, и подморозит: под утро -2…-5, днем 0…-3"

– Тишковец

Четверг 21 ноября оказался в Москве самым теплым днем с начала месяца, среднесуточная температура оказалась на уровне 7,5 градуса тепла, это превышает норму на 9 градусов.

В пятницу в мегаполисе бушует штормовой ветер, кроме того, на фоне прихода циклона рекордно упало атмосферное давление.