Вестник Кавказа

Смертельное ДТП устроил житель Ставрополя

Смертельное ДТП устроил житель Ставрополя
© Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Автоавария произошла в Ставрополе по вине водителя иномарки. В результате погиб один человек. По данному факту началась проверка.

Смертельная автоавария произошла по вине мужчины в Ставрополе, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Как заявили в ведомстве, 30-летний водитель иномарки передвигался по встречной полосе, но затем выехал за пределы дороги въехал в припаркованную иномарку и сбил пешехода.

Отмечается, что 24-летний выходец из Грачевского округа погиб на месте происшествия до приезда врачей.

Позже стало известно, что виновник аварии получил права 12 лет назад, а за последние 2 года он несколько раз нарушал правила дорожного движения.

По данному факту началась проверка.

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