Вестник Кавказа

Азербайджанское AMИ Trend стало лидером среди СМИ региона

Азербайджанское AMИ Trend стало лидером среди СМИ региона
АМИ Trend заняло лидирующие позиции среди средств массовой информации в прикаспийских странах и странах Центральной Азии, об этом говорят данные "Медиалогии".

АМИ Trend (Азербайджан) вышло на лидирующие позиции среди медиа стран Каспия и Центральной Азии. Об этом говорят данные независимого сервиса "Медиалогия".

Из них следует, что Trend находится на ведущем месте по цитируемости. В целом агентство, по данным за 2024 год, значительно опережает своих конкурентов на рынках медиа стран региона.

Ознакомиться с позициями Trend можно на следующих диаграммах.

Напомним, АМИ Trend – независимое информагентство, которое освещает ключевые события и процессы в регионе Каспия и Центральной Азии.

Данные по Узбекистану

Данные по Туркменистану

Данные по Таджикистану

Данные по Казахстану

Данные по Кыргызстану

Данные по Ирану

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Самолет вынужденно сел из-за занемогшего пассажира в Баку

Самолет вынужденно сел из-за занемогшего пассажира в Баку

В Турции призвали Азербайджан и Армению воспользоваться историческим шансом

В Турции призвали Азербайджан и Армению воспользоваться историческим шансом

Валентина Матвиенко совершит визит в Баку

Валентина Матвиенко совершит визит в Баку

Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Азербайджан нарастил импорт электромобилей на 7%

Азербайджан нарастил импорт электромобилей на 7%

Наставника футбольной сборной могут уволить в Азербайджане

Наставника футбольной сборной могут уволить в Азербайджане

Бакинский диалог по водным вопросам запущен на COP29

Бакинский диалог по водным вопросам запущен на COP29

Наставник сборной Азербайджана подвел итоги выступления в Лиге наций

Наставник сборной Азербайджана подвел итоги выступления в Лиге наций

Весь общественный транспорт заменят электрическими аналогами в Баку

Весь общественный транспорт заменят электрическими аналогами в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы