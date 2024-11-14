Азербайджанское AMИ Trend стало лидером среди СМИ региона

АМИ Trend заняло лидирующие позиции среди средств массовой информации в прикаспийских странах и странах Центральной Азии, об этом говорят данные "Медиалогии".
АМИ Trend (Азербайджан) вышло на лидирующие позиции среди медиа стран Каспия и Центральной Азии. Об этом говорят данные независимого сервиса "Медиалогия".
Из них следует, что Trend находится на ведущем месте по цитируемости. В целом агентство, по данным за 2024 год, значительно опережает своих конкурентов на рынках медиа стран региона.
Ознакомиться с позициями Trend можно на следующих диаграммах.
Напомним, АМИ Trend – независимое информагентство, которое освещает ключевые события и процессы в регионе Каспия и Центральной Азии.
Данные по Узбекистану
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