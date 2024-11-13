Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила организацию завершающейся сейчас в Азербайджане климатической конференции COP29.

29-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29 превосходно организована Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, что российская сторона была широко представлена на этом важном мероприятии. По словам Захаровой, этот факт служит еще одним подтверждением того, что Москва продолжает придерживаться позиции о необходимости объединить усилия в борьбе с изменением климата.

Представитель МИД напомнила, что российский премьер также выступил на COP29 в рамках саммита мировых лидеров по климатическим действиям.

"И мне очень приятно сказать, что можно смело добавить традиционно теплый и радушный прием"

– Мария Захарова

Она выразила уверенность в том, что проведение COP29 в Азербайджане послужит еще большему повышению авторитета Азербайджана на мировой арене.

"Мы нацелены продолжать наращивать сотрудничество на климатическом направлении с Азербайджаном и всеми заинтересованными государствами"

– Мария Захарова