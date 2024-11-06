Михаил Мишустин прибыл в Баку для участия в COP29

Самолет с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Он прибыл в Азербайджан для участия в COP29.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин приехал в Баку для участия в COP29.

Самолет политика приземлился в аэропорту Гейдар Алиев. Там его встретили официальные лица Азербайджана, включая министра юстиции Фарида Ахмедова.

Напомним, что COP29 стартовал 11 ноября в азербайджанской столице. Мероприятие продлится до 22 ноября. В первый день в Баку съехались делегации из более 80 стран. Президент АР Ильхам Алиев в течение двух дней встречался с мировыми лидерами и руководителями организаций, где обсуждались важные вопросы сотрудничества, экологии и ситуации в мире.