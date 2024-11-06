Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь высоких гостей Саммита лидеров COP29

В Баку сегодня открылся Саммит лидеров COP29. Вечером в честь глав государств и правительств, прибывших на Саммит, состоялся прием с участием Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой.

Первые лица Азербайджана президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме, который дан 12 ноября в Баку в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров на COP29.

Саммит мировых лидеров по климатическим действиям в рамках Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 проходит 12-13 ноября. Прием в честь высоких гостей устроили во дворце «Гюлистан» в азербайджанской столице. Прием был устроен от имени президента Азербайджана, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.

Конференция ООН по климату COP29 стартовала 11 ноября и продлится до 22 ноября.