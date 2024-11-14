Вестник Кавказа

Масштаб инвестиций увеличится в Ставрополе к 2035 году

Масштаб инвестиций увеличится в Ставрополе к 2035 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти ставропольской столицы предсказывают увеличение вложений в развитие города. За почти 10 лет они расширятся в 2,4 раза.

Поток инвестиций в Ставрополь может увеличиться в 2,4 раза за 10 лет, рассказал мэр города Иван Ульянченко.

«В Ставрополе объем инвестиций в основной капитал в текущем году прогнозируется на уровне 110,8 млрд рублей, увеличение к 2023 году составит 7,8%. По прогнозам, к 2035 году объем инвестиций увеличится до 264,5 млрд рублей или в 2,4 раза по сравнению с текущим годом»

- Иван Ульянченко

Сегодня в Ставрополе идет реализация несколько инвестиционных проектов в сфере производства, досуга и спорта.

Также мэр столицы Ставрополья передал, что некоторые инвестпроекты направлены на расширение уже существующих в городе производств, что положительно повлияет на инвестиционный климат.

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