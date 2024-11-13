День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

Уже в это воскресенья страна будет праздновать День матери. Из-за этого спрос на кондитерские изделия и цветы значительно подрос в Ставрополе. Вместе с этим увеличилась средняя стоимость одного букета.

Кондитерские изделия стали особенно популярны в Ставрополе в преддверии Дня матери, что традиционно празднуется в последнее воскресенье ноября, рассказали в сервисе Flowwow.

В Ставрополе спрос увеличился не только на торты и пирожные, но и на цветы. Он вырос на 39% в сравнении с показателями 2023 года. Особой популярностью стали пользоваться пионы, кустовые розы и хризантемы.

Стоимость букета также увеличилась. В среднем он может обойтись в 3,2 тыс рублей, что на 11% дороже ноября 2023 года.

Напомним, что День матери в России выпадает на 24 ноября в 2024 году.