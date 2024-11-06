Непогода задерживает рейсы из Москвы в Узбекистан и Кыргызстан

Сильный туман вторые сутки сказывается на работе аэропортом Узбекистана и Кыргызстана. Рейсы из Москвы и обратно задерживаются и перенаправляются.

В пятницу несколько самолетов с вылетом из московского авиаузла была задержаны из-за неблагоприятной погоды на принимающей стороне - в городах Узбекистана и Кыргызстана.

«Сложные метеоусловия (туман, практически нулевая видимость) в аэропортах Кыргызстана и Узбекистана стали причиной длительных задержек рейсов вчера и сегодня. Аэропорты работают по фактической погоде»

– Ural Airlines

Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы. Так, рейс U6-2447 приземлился в Бишкеке вместо Оша, рейс U6-2611 летел в Наманган, но сел в Фергане.

Российский перевозчик призвал пассажиров с понимаем отнестись к ситуации, связанной с погодными условиями в странах Центральной Азии.