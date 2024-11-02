Самолет из Новосибирска не долетел до Ферганы из-за непогоды

Неблагоприятные метеоусловия в Фергане не позволили самолету, летевшему из Новосибирска, прибыть в пункт назначения. Лайнер вынужденно сел в Намангане.
Самолет перевозчика Uzbekistan Airways, выполнявший авиарейс Новосибирск - Фергана приземлился в Намангане, информирует Uzbekistan Airports.
Сообщается, что в воздушной гавани Ферганы из-за непогоды действуют ограничения, авиарейсы перенаправляются в другие аэропорты Узбекистана. Ограничения действуют с 15.02 по московскому времени. В городе стоит туман.
"Рейс HY-670 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Новосибирск - Фергана перенаправлен на запасной аэропорт "Наманган"
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