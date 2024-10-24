Вестник Кавказа

Экипаж Lufthansa посадил самолет в Ташкенте из-за болезни пассажира

Экипаж Lufthansa посадил самолет в Ташкенте из-за болезни пассажира
© Фото: JetFotos
Сегодня утром в аэропорту Ташкента экстренно приземлился самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай – причиной такого решения стала болезнь 57-летней пассажирки.

Аэробус А-350 крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай, сегодня утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба АО Uzbekistan airports.

"Уход на запасной аэропорт - Airbus A350-941, D-AIXS, оператор - Lufthansa, экипаж самолета немецкой авиакомпании следующий рейсом LH-726 по маршруту Мюнхен(MUC) - Шанхай(PVG) принял решение о посадке на запасном аэропорту по маршруту следования - международный аэропорт имени Ислама Каримова г.Ташкент(TAS). Причина - больной пассажир на борту, экипаж запросил карету скорой помощи по прибытию"

- Uzbekistan airports

Самолет успешно сел в воздушной гавани Ташкента в 8:13 по местному времени (6:13 мск), прибывшая к борту авиалайнера бригада скорой копстатировала, что у одной из его пассажирок, 57-летней итальянки. Начало "гулять" артериальное давление, она была госпитализирована в одну из ташкентских больниц.

В 10:04 (8:04 мск) самолет поднялся в воздух и взял курс на Шанхай, добавили в пресс-службе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1505 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет &quot;Азимута&quot; из Дубая прилетел в Минводы

Самолет "Азимута" из Дубая прилетел в Минводы

Аэропорт Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Тбилиси побил рекорд по пассажиропотоку

&quot;Азимут&quot; почти на сутки задерживает рейс из Дубая в Минводы

"Азимут" почти на сутки задерживает рейс из Дубая в Минводы

Россия может запустить прямые рейсы еще в два города в Египте

Россия может запустить прямые рейсы еще в два города в Египте

Непогода не пустила в Магнитогорск самолет из Сочи

Непогода не пустила в Магнитогорск самолет из Сочи

Авиакомпания Emirates возобновляет полеты в Иран

Авиакомпания Emirates возобновляет полеты в Иран

Экипаж развернул самолет из Ташкента из-за болезни пассажира

Экипаж развернул самолет из Ташкента из-за болезни пассажира

Самолет упал на Ставрополье

Самолет упал на Ставрополье

Самолет из Сочи в Петербург вылетел с задержкой в 19 часов

Самолет из Сочи в Петербург вылетел с задержкой в 19 часов

Грузия и Казахстан нарастят взаимные рейсы

Грузия и Казахстан нарастят взаимные рейсы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы