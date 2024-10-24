Экипаж Lufthansa посадил самолет в Ташкенте из-за болезни пассажира

Сегодня утром в аэропорту Ташкента экстренно приземлился самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай – причиной такого решения стала болезнь 57-летней пассажирки.

Аэробус А-350 крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Шанхай, сегодня утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за недомогания 57-летней пассажирки из Италии, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба АО Uzbekistan airports.

"Уход на запасной аэропорт - Airbus A350-941, D-AIXS, оператор - Lufthansa, экипаж самолета немецкой авиакомпании следующий рейсом LH-726 по маршруту Мюнхен(MUC) - Шанхай(PVG) принял решение о посадке на запасном аэропорту по маршруту следования - международный аэропорт имени Ислама Каримова г.Ташкент(TAS). Причина - больной пассажир на борту, экипаж запросил карету скорой помощи по прибытию"

- Uzbekistan airports

Самолет успешно сел в воздушной гавани Ташкента в 8:13 по местному времени (6:13 мск), прибывшая к борту авиалайнера бригада скорой копстатировала, что у одной из его пассажирок, 57-летней итальянки. Начало "гулять" артериальное давление, она была госпитализирована в одну из ташкентских больниц.

В 10:04 (8:04 мск) самолет поднялся в воздух и взял курс на Шанхай, добавили в пресс-службе.