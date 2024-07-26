Экипаж развернул самолет из Ташкента из-за болезни пассажира

Экипаж авиалайнера узбекистанской авиакомпании Uzbekistan Airways принял решение вернуться в столичный аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из его пассажиров – его госпитализировали медики.

В пассажирском авиалайнере узбекистанской авиакомпании Uzbekistan Airways, вылетевшей сегодня утром из Ташкента в Москву, сложилась нештатная ситуация – неожиданно резко ухудшилось состояние одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета, так как одному из пассажиров стало плохо во время полета"

- Uzbekistan airways

Решение летчиков было оправдано: прибывшая по вызову бригада скорой, обследовав заболевшего и оказав ему первую медицинскую помощь, в экстренном порядке госпитализировала его в ближайшую больницу, передает РИА Новости.

Самолет же был дозаправлен и повторно вылетел в пункт назначения в 7:35 местного времени (5:35 мск), добавили в пресс-службе.