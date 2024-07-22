"Авиазайца" снимали с рейса в аэропорту Алматы

Пассажиры авиарейса КС995, которые должен был вылететь в 16:45 в Астану из Алматы, сегодня пережили немало тревожных минут – оказалось, на борт авиалайнера по ошибке попал пассажир другого авиарейса в том же направлении.

Авиавласти Казахстана сегодня больше чем на час задержали авиарейс KC995 из Алматы в Астану авиакомпании Air Astana из-за того, что на борт самолета проник "лишний" пассажир.

"Задержка вызвана тем, что на борту оказался пассажир с рейса KC641, также направлявшегося в Астану"

- пресс-служба авиакомпании Air Astana

Рейс пришлось задержать на 1 час 15 минут, а всем его пассажирам покинуть воздушное судно и пройти повторный досмотр, который и выявил случайного "авиазайца". Как он смог пройти все этапы контроля и сесть в самолет, не сообщается.

В пресс-службе воздушной гавани мегаполиса также отметили, что из-за летнего увеличения числа авиарейсов по внутренним направлениям участились жалобы пассажиров на несвоевременное оказание услуг либо неоказание услуг при задержке рейса, предусмотренных законодательством страны.