КГА Казахстана усилил требования к малой авиации

Комитет гражданской авиации Казахстана в связи с возросшим числом авиапроисшествий принял решение ужесточить требования к полетам, особенно – самолетов малой авиации, и предпринять новые шаги в этом направлении.

Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана обеспокоен ростом авиапроисшествий в нынешнем весенне-летнем периоде: причина в том, что воздушные суда все чаще попадают в них, как случилось накануне на аэродроме возле Державинска в Акмолинской области, где при взлете загорелся самолет АН-2. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Все воздушные суда типа АН-2 пройдут дополнительную проверку, по программе оценки летной годности и усилении контроля за подготовкой персонала к выполнению полетов".

- Минтранс Казахстана

Значительно ужесточатся требования к малой, в том числе сельскохозяйственной авиации – будут приостановлены сертификатов летной годности всех таких воздушных судов, передает Sputnik Казахстан.

Авиавласти страны будут немедленно привлекать к административной ответственности все компании и их руководителей, нарушающих требования законодательства.

Как отметили в Минтрансе Казахстана, на первом месте должна быть безопасность полетов эксплуатантов малой авиации.