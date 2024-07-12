Вестник Кавказа

Легкий самолет сгорел в Казахстане

Легкий самолет сгорел в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиационное ЧП произошло сегодня на севере Казахстане. Легкомоторный самолет охватило пламя, сообщает МЧС. Известно, что пилот выжил.

Самолет Ан-2 разбился сегодня в Казахстане, сообщает МЧС республики.

В ведомстве пояснили, что легкое воздушное судно охватило пламя в тот момент, когда оно взлетало, передает Sputnik Казахстан.

"Пилот в последний момент успел выпрыгнуть из пылающей машины, он жив и не пострадал"

– МЧС

Крушение случилось на расстоянии 10 км от Державинска. МЧС распространило и видео с места катастрофы.

 

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