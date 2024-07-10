Вестник Кавказа

Самолет Ан-2 рухнул в Армении

Самолет Ан-2 рухнул в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении разбился самолет Ан-2. Жертвами авиакатастрофы стали два человека. Самолет был учебно-тренировочным и состоял на балансе Минобороны.

Недалеко от армянского города Егвард рухнул самолет Ан-2, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД Республики Армения.

Трагедия произошла в 8:30 по местному времени (9:30 мск). Самолет упал в районе местности Лчер. Жертвами авиакатастрофы стали два человека.

В Минобороны Армении заявили, что разбившийся самолет состоял на балансе оборонного ведомства и был учебно-тренировочным.

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