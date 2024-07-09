Минобороны Армении взяло на работу представителя ВС США

В Вашингтоне сообщили о переходе представителя ВС США на работу в Минобороны Армении. Ранее сообщалось, что США и Армения ведут дискуссии по вопросам безопасности.

Замгоссекретаря США Узра Зея заявила о переходе представителя американских вооруженных сил на работу в Минобороны Армении, пишет армянский сайт Hetq.

Она сообщила, что данная новость указывает на начало нового стратегического этапа в двусторонних отношениях Вашингтона и Еревана.

"Мы приветствуем углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией"

- Узра Зея

Ранее американский посол в Ереване Кристина Квин рассказала об активных дискуссиях США и Армении по вопросам безопасности и обороны.

Кроме того, дипломат также сообщила о намерениях Вашингтона назначить советника при министерстве обороны Армении.