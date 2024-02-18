Зачем Мирзоян ездил в США?

Руководитель внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян в рамках Политического форума ООН 15-16 июля доложил об успехах в развитии армянского государства и дальнейших перспективах.

С 15 по 16 июля 2024 года глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян посетил Политический форум по устойчивому развитию ООН в Нью-Йорке. На площадке организации Мирзоян зачитал доклад о приверженности Армении достижению целей по устойчивому развитию. В докладе Мирзоян также акцентировал внимание на усилении демократии, защите прав человека, предоставления перспектив молодёжи, таким образом подтвердив дальнейшее участие Армении в повестке форума до 2030 года.

"Армения по-прежнему привержена реализации целей устойчивого развития и осуществлению реальных перемен в интересах своего народа путем укрепления демократии, обеспечения прав человека и верховенства права, содействия социальной интеграции, гендерного равенства и расширения прав и возможностей молодежи. Человек занимает центральное место в усилиях нашего правительства по продвижению Повестки на период до 2030 года”

- Арарат Мирзоян.

В процессе визита Мирзоян встретился с главой Министерства экономики Омана Саидом Мохамедом Аль Дахри, обсудив вопросы по дальнейшему экономическому взаимодействию между странами, а также провёл встречу с замгенсека ООН Татьяной Молчан, на которой стороны говорили о возможном взаимодействии Республики Армения с Европейской экономической комиссией для лучшего достижения целей по устойчивому развитию.