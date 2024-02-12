Субраманьям Джайшанкар принял Арарата Мирзояна в Мюнхене

Глава МИД Республики Индия вызвал сегодня на переговоры в Мюнхене министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Дипломаты двух стран поговорили об углублении сотрудничества и о перспективах подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Руководитель внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар встретился сегодня в Мюнхене с армянским коллегой Араратом Мирзояном. По данным армянских дипломатов, основной темой переговоров стало укрепление двусторонних контактов между Индией и Арменией.

Как пишут армянские СМИ, министры зафиксировали высокий уровень политического взаимодействия между вторым по населению государством в мире и слабейшей республикой на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян заявил о желании Еревана совместно с Дели расширять контакты в любых сферах.

Также "правая рука" премьер-министра Никола Пашиняна рассказал Джайшанкару, как армянские власти представляют положение дел в регионе с точки зрения обеспечения безопасности и достижения долгосрочного мира между Баку и Ереваном.