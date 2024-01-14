Блинкен встретился с Пашиняном в Мюнхене

Блинкен и Пашинян провели встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Пашинян сообщил о росте напряженности в отношениях Армении с Азербайджаном.

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Пашинян в начале встречи отметил важное значение двусторонних отношений Еревана и Вашингтона, но также указал на актуальность региональных вопросов.

«К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, в последнее время произошел новый рост напряженности»

– Пашинян

Блинкен, приветствуя Пашиняна, отметил, что Армения является ценным партнером для США и связи могут укрепляться в различных сферах.

В ходе встречи стороны затронули вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Армянский премьер высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога в направлении обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.

По словам Пашиняна, Ереван готов идти к конкретным решениям, в частности, на основе принципов, зафиксированных в трехстороннем соглашении.

Ранее стало известно, что в Мюнхене Блинкен проведет отдельно встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана. Трехсторонней встречи Блинкена, Алиева и Пашиняна не планируется.