Вестник Кавказа
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Блинкен встретился с Пашиняном в Мюнхене

Блинкен встретился с Пашиняном в Мюнхене
© Фото: press office of the Government of RA
Блинкен и Пашинян провели встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Пашинян сообщил о росте напряженности в отношениях Армении с Азербайджаном.

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Пашинян в начале встречи отметил важное значение двусторонних отношений Еревана и Вашингтона, но также указал на актуальность региональных вопросов.

«К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, в последнее время произошел новый рост напряженности»

– Пашинян

Блинкен, приветствуя Пашиняна, отметил, что Армения является ценным партнером для США и связи могут укрепляться в различных сферах.

В ходе встречи стороны затронули вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Армянский премьер высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога в направлении обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.

По словам Пашиняна, Ереван готов идти к конкретным решениям, в частности, на основе принципов, зафиксированных в трехстороннем соглашении.

Ранее стало известно, что в Мюнхене Блинкен проведет отдельно встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана. Трехсторонней встречи Блинкена, Алиева и Пашиняна не планируется.

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