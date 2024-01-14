Блинкен встретился с Пашиняном в Мюнхене

Состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Пашинян в начале встречи отметил важное значение двусторонних отношений Еревана и Вашингтона, но также указал на актуальность региональных вопросов.
«К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, в последнее время произошел новый рост напряженности»
– Пашинян
Блинкен, приветствуя Пашиняна, отметил, что Армения является ценным партнером для США и связи могут укрепляться в различных сферах.
В ходе встречи стороны затронули вопрос урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
Армянский премьер высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога в направлении обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.
По словам Пашиняна, Ереван готов идти к конкретным решениям, в частности, на основе принципов, зафиксированных в трехстороннем соглашении.
Ранее стало известно, что в Мюнхене Блинкен проведет отдельно встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана. Трехсторонней встречи Блинкена, Алиева и Пашиняна не планируется.