Помощник Блинкена тайно проконсультировал Армена Григоряна в Давосе

Секретарь СБ Армении Армен Григорян прибыл на ВЭФ в Давос на день раньше, чтобы получить политические консультации от помощника госсекретаря США. Что именно передал Джеймс О'Брайен Еревану через Григоряна, неизвестно. МИД РА уточнил лишь самое общее направление их беседы.

В МИД Армении сегодня сообщили о встрече за закрытыми дверями "левой руки" премьер-министра Никола Пашиняна – секретаря Совета Безопасности РА Армена Григоряна – с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном, отвечающим за политику Вашингтона в Евразии.

Встреча представителей Армении и США состоялась в Давосе в преддверии начала 54-го Всемирного экономического форума.

МИД Армении воздержался от подробных комментариев о ходе беседы Григоряна и американского дипломата высокого уровня, ограничившись сообщением, что те говорили по повестке двустороннего сотрудничества Еревана и Вашингтона, в особенности с точки зрения его расширения и углубления.

Также известно, что Григорян и О'Брайен "обменялись мнениями" по армяно-азербайджанского урегулированию, однако армянские дипломаты не стали раскрывать даже позицию секретаря Совбеза РА.

Можно предположить, что чиновники обсуждали в том числе организацию встречи глав МИД Азербайджана и Армении в американской столице, на которой настаивают в Вашингтоне и Ереване.