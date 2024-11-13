Ветер отключил электричество в домах Горячего Ключа

Жители 17 улиц в городе Горячий Ключ остались без света. На трех из них электроснабжение восстановлено благодаря ночным работам специалистов.
Без подачи электричества остались 17 улиц Горячего Ключа на Кубани, передал глава города Сергей Белопольский.
«Минувшей ночью порывы ветра в Горячем Ключе достигали 29 м/с. Из-за непогоды произошел ряд аварийных отключений электроэнергии»
- Сергей Белопольский
Трем улицам вернули свет еще ночью. На остальных работы по восстановлению электроснабжения начались этим утром.
Напомним, что накануне на Краснодарский край пришла непогода, из-за которой в регионе объявили штормовое предупреждение.