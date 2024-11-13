Вестник Кавказа

Ветер отключил электричество в домах Горячего Ключа

Лампочка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Жители 17 улиц в городе Горячий Ключ остались без света. На трех из них электроснабжение восстановлено благодаря ночным работам специалистов.

Без подачи электричества остались 17 улиц Горячего Ключа на Кубани, передал глава города Сергей Белопольский.

«Минувшей ночью порывы ветра в Горячем Ключе достигали 29 м/с. Из-за непогоды произошел ряд аварийных отключений электроэнергии»

- Сергей Белопольский

Трем улицам вернули свет еще ночью. На остальных работы по восстановлению электроснабжения начались этим утром.

Напомним, что накануне на Краснодарский край пришла непогода, из-за которой в регионе объявили штормовое предупреждение.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
800 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи и Шри-Ланку свяжут самолеты Red Wings

Сочи и Шри-Ланку свяжут самолеты Red Wings

В Сочи поднимут стоимость проезда в маршрутках

В Сочи поднимут стоимость проезда в маршрутках

В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

В Краснодарском крае в пожаре погиб мужчина

Краснодарский край примет за год 19 млн туристов

Краснодарский край примет за год 19 млн туристов

В Анапе День города решили передвинуть на зиму

В Анапе День города решили передвинуть на зиму

В школе Новороссийска рухнуло крыльцо

В школе Новороссийска рухнуло крыльцо

Жители Кубани стали чаще посещать торговые центры

Жители Кубани стали чаще посещать торговые центры

Востребованность агрономов выросла на Кубани

Востребованность агрономов выросла на Кубани

Сочи разгрузят канатные дороги

Сочи разгрузят канатные дороги

Туристов в горах Сочи обяжут соблюдать безопасность

Туристов в горах Сочи обяжут соблюдать безопасность

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы