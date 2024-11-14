Вестник Кавказа

Абхазия оплатила российское электричество еще на неделю

Лампчка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии нашли средства для оплаты электричества из России до следующей пятницы. Два дня назад и.о. президента Бадра Гунба поручил мобилизовать средства для оплаты электроэнергии из РФ, так как оплаченный период истекал в пятницу 22 ноября.

Абхазские власти оплатили еще неделю поставок электричества с территории РФ, стало известно на заседании Кабмина.

Подробности рассказал и.о. главы Минэнерго Джансух Нанба. По его словам, Сухум оплатил коммерческий переток на семь дней – до пятницы на следующей неделе.

"Мы консолидируем все имеющиеся возможности – как бюджетные, так и внебюджетные – и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии"

– Джансух Нанба

Напомним, Абхазия сейчас страдает из-за дефицита электричества: из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище на Ингурской ГЭС поступление электроэнергии из Грузии сократилось. Недостаток частично компенсируется коммерческими поставками из России. Они ведутся с начала ноября.

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