Крым знакомится с красотами Дагестана

Накануне в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского состоялось открытие фотовыставки "Заповедный Дагестан", в состав которой вошли работы участников одноименной комплексной медиаэкспедиции.

Накануне в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского прошла торжественная церемония открытия фотовыставки победителей и финалистов фотоконкурса "Заповедный Дагестан", организатором которой выступил Молодежный клуб РГО "Крым" при поддержке Крымского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (РГО), Молодежного центра РГО республики и Крымского филиала Российского общества "Знание", говорится в сообщении Центра развития молодежных медиапроектов, поступившего в редакцию "Вестника Кавказа".

В открытии выставки приняли участие почетные гости - директор филиала Общества "Знание" в Республике Крым, проректор по учебной и методической деятельности КФУ Наталья Кармазина, проректор по молодежной политике КФУ Сергей Елькин, председатель Государственного комитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко, директор АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Даниил Мещеряков и другие официальные лица.

"В рамках реализации просветительской деятельности университет проводит мероприятия в разных форматах. Проведение фотовыставки ярко демонстрирует особенности региона и повышает осведомленность о значимом культурном и природном наследии нашей страны серди студентов и молодежи. Представленные фотографии способствуют более глубокому пониманию исторического и географического контекста региона, содействуя развитию культурной идентичности и гражданского самосознания"

- Наталья Кармазина

Первыми посетителями выставки стали сотрудники и студенты КФУ, а также активисты Молодежного клуба РГО "Крым", а она действительно богатая: на ней можно увидеть множество природных и культурно-исторических достопримечательностей Дагестана, завораживающие пейзажи заповедника, древние архитектурные памятники. Это и пески Сарыкумского бархана, Сулакский каньон, завораживающие горные аулы Кахиб и Гамсутль, самое южное высокогорное селение России – Куруш, величественные горы кластера "Шалбуздаг" и яркие портреты местных жителей.

"Создание фотовыставки – это сложный и трудоемкий процесс, требующий тщательного планирования и внимания к каждой детали. За каждой успешной фотовыставкой стоит огромная работа целой команды профессионалов. Это не просто развешивание фотографий на стене, а сложный и кропотливый процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе: от концепции и отбора работ до дизайна экспозиции и обеспечения технической безупречности. Хочу выразить большую благодарность команде организаторов и КФУ за предоставленную возможность проведения выставки на площадке университета"

- Ксения Гасица, пресс-секретарь Молодежного клуба РГО "Крым", руководитель проекта "Заповедный Дагестан"

Это уже пятая выставка, посвященная природоохранному проекту - ранее экспозиция была представлена в Нижнем Новгороде, Казани, Махачкале и в Симферополе. Состав фотографии в каждой выставке обновляется.

"Заповедный Дагестан" - молодежный экопросветительский проект, направленный на популяризацию научной и природоохранной деятельности среди молодежи на особо охраняемых природных территориях республики. В 2024 году он был реализован в формате комплексной медиаэкспедиции при поддержке Росмолодежи.