На территории Херсонеса обнаружен клад

Клад из монет и украшений найден археологами в Крыму. Находка имеет большое научное значение, особую ценность представляют монеты.
Исследователи в рамках Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН сделали открытие - они нашли уникальный клад.
"Значение клада, прежде всего научное: денежно-вещевых кладов позднеэллинистического времени в Херсонесе до сих пор не находили"
– глава экспедиции Вячеслав Масякин
Были обнаружены украшения из золота и серебра, в том числе медальоны, бусины, пронизи, серьги и кольца, а также монеты, датируемые учеными 120–110 годами до нашей эры.
"Клад уникальный, так как до настоящего времени были учтены только три клада с такими монетами, найденными в 1853, 1903 и 1956 годах, но все они разошлись по рукам. Эти же находки будут научно изучены"
– Масякин
Находки поступили в Институт археологии Крыма, передает РИА Новости Крым.