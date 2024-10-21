Вестник Кавказа

На территории Херсонеса обнаружен клад

На территории Херсонеса обнаружен клад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Клад из монет и украшений найден археологами в Крыму. Находка имеет большое научное значение, особую ценность представляют монеты.

Исследователи в рамках Херсонесской пригородной экспедиции Института археологии Крыма РАН сделали открытие - они нашли уникальный клад.

"Значение клада, прежде всего научное: денежно-вещевых кладов позднеэллинистического времени в Херсонесе до сих пор не находили"

– глава экспедиции Вячеслав Масякин

Были обнаружены украшения из золота и серебра, в том числе медальоны, бусины, пронизи, серьги и кольца, а также монеты, датируемые учеными 120–110 годами до нашей эры.

"Клад уникальный, так как до настоящего времени были учтены только три клада с такими монетами, найденными в 1853, 1903 и 1956 годах, но все они разошлись по рукам. Эти же находки будут научно изучены"

– Масякин

Находки поступили в Институт археологии Крыма, передает РИА Новости Крым.

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