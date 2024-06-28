Кубанские археологи нашли "заначку" древнего наемника

Археологи, ведущие раскопки древнего города Фанагория на Таманском полуострове на Кубани, сделали курьезное, но удивительное открытие – в ходе работ они обнаружили тайник, в котором хранил свою "зарплату" в I веке иностранный наемник.

Удивительная находка ждала кубанских археологов, которые вели раскопки на месте древнего городища Фанагория на Таманском полуострове: они нашли спрятанное еще в до начала нашей эры жалованье наемника – горсть древних монет.

"Часть этих монет одной чеканки, и это не обычные, а специальные "военные" деньги, которыми Митридат платил своим наемникам. Мы часто видим 22 или 24 монеты и благодаря таким находкам выяснили, столько получали митридатовские наемники, приблизительно, за месяц"

- доктор исторических наук, специалист по античной нумизматике Михаил Абрамзон

Сохранить жалованье, которое во время мятежа I века до нашей эры спрятал чужеземный наемник, помог пожар – он пылал здесь в 63 году до н.э., во время восстания Фанагории против последнего царя Понтийского царства Митридата VI Евпатора, полагают ученые, передает ТАСС.

Любопытно, что 11 медных оболов из общей суммы были вручены воину на монетном дворе, и даже чеканились одинаковой парой штемпелей – кошелек наемника был спрятан под увесистым булыжником, где он и пролежал несколько веков.