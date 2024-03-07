Археологи вскрыли два древних кургана в Краснодарском крае

Археологические раскопки в Краснодарском крае на месте курганов позволили ученым сделать ряд интересных находок. В процессе работ были обнаружены 17 погребений.

В Краснодарском крае в районе Тимашевска и хутора Ленинский археологи провели работы на месте курганов.

Исследователям удалось найти 17 древних погребений, культовые сооружения, различные артефакты. Все находки относятся к бронзовому веку.

"Сейчас находки проходят лабораторную обработку, затем они пополнят государственную часть музейного фонда"

– региональные власти

Работы проводились на двух курганах. Удалось установить, что один из них относится к эпохе раннего бронзового века (конец IV – вторая треть III тыс. до н.э.), второй - к эпохе среднего бронзового века (последняя треть III – первая половина II тыс. до н.э.). Погребения использовались до VIII–X веков нашей эры, выяснили специалисты.

В курганах были обнаружены различные артефакты, среди них бронзовые и керамические сосуды, украшения, копье и меч, игральные кости.

Отметим, что археологические раскопки в этом районе не раз позволяли сделать открытия. Так, в 2021 году под Тимашевском было обнаружено римское оружие, относящееся к республиканскому периоду - это первая подобная находка в России.