Вестник Кавказа

Археологи вскрыли два древних кургана в Краснодарском крае

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Археологические раскопки в Краснодарском крае на месте курганов позволили ученым сделать ряд интересных находок. В процессе работ были обнаружены 17 погребений.

В Краснодарском крае в районе Тимашевска и хутора Ленинский археологи провели работы на месте курганов.

Исследователям удалось найти 17 древних погребений, культовые сооружения, различные артефакты. Все находки относятся к бронзовому веку.

"Сейчас находки проходят лабораторную обработку, затем они пополнят государственную часть музейного фонда"

– региональные власти

Работы проводились на двух курганах. Удалось установить, что один из них относится к эпохе раннего бронзового века (конец IV – вторая треть III тыс. до н.э.), второй - к эпохе среднего бронзового века (последняя треть III – первая половина II тыс. до н.э.). Погребения использовались до VIII–X веков нашей эры, выяснили специалисты.

В курганах были обнаружены различные артефакты, среди них бронзовые и керамические сосуды, украшения, копье и меч, игральные кости.

Отметим, что археологические раскопки в этом районе не раз позволяли сделать открытия. Так, в 2021 году под Тимашевском было обнаружено римское оружие, относящееся к республиканскому периоду - это первая подобная находка в России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1545 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автобус между аэропортом Сочи и вокзалом будет ходить круглосуточно

Автобус между аэропортом Сочи и вокзалом будет ходить круглосуточно

Апарт-отель 4* построит в &quot;Новой Анапе&quot; &quot;Русский Экспресс&quot;

Апарт-отель 4* построит в "Новой Анапе" "Русский Экспресс"

Вечерние &quot;Ласточки&quot; между Розой Хутор и Имеретинским курортом вернут в июле

Вечерние "Ласточки" между Розой Хутор и Имеретинским курортом вернут в июле

Новая смотровая появится в Анапе в парке &quot;Черноморский&quot;

Новая смотровая появится в Анапе в парке "Черноморский"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы