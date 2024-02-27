В Анапе будет построен современный музей археологии

На месте старого исторического музея Анапы в скором времени вырастет новое здание, которое будет притягивать отдыхающих богатой экспозицией внутри и настоящими руинами древнего города снаружи, которые можно будет рассмотреть в деталях.

В курортной Анапе планируют построить новый современный музей археологии, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Площадь будущего здания составит около 4,5 тыс кв м, на которой не только разместится большой выставочный зал, но и будет организовано пространство для лекций и культурных мероприятий. Опоясывать здание будет открытая терраса с панорамным видом, а облицуют конструкцию мрамором, рассказал главный архитектор Анапы Василий Попов, передает "АиФ-Юг".

Над раскопом старого музея "Горгиппия" строители создадут круговую галерею, которая позволит вблизи рассмотреть руины древнего города во время экскурсий – для этого она будет снабжена панорамными окнами.

Облагородят и территорию рядом с музеем – здесь появится сквер "Сады Диониса" с большим амфитеатром, фонтан и скульптуры.

Напомним, в Анапе есть археологический музей "Горгиппия", но он расположен большей частью под открытым небом. Его кникальная особенность - часть раскопа античного города Горгиппии, находившегося в IV веке до н. э. - III веке н. э. на месте современного города Анапа. Здесь можно осмотреть подвалы и фундаменты жилых домов, винодельни, колодцы, мощеные улицы, фрагмент крепостной стены. Здесь же, под открытым небом, выставлены археологические находки, сделанные в городе - фрагменты резной облицовки храма и колонн, саркофаги и надгробные плиты. А вот старое здание музея всего многообразия экспонатов не вмещает – в его экспозиции разместилась лишь часть бронзовых и мраморных скульптур, терракотовых статуэток, расписной посуды, сосудов и украшений, а также оружия и монет.