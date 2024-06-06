Вестник Кавказа

Открытие катка на ВДНХ перенесено

Открытие катка на ВДНХ перенесено
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Каток на ВДНХ откроют 26 ноября. Причина переноса открытия – погода в Москве. Официальное открытие состоится 29 ноября.

Каток на ВДНХ в Москве откроется для всех желающих не 22 ноября, а 26 числа, сообщает пресс-служба выставки.

Причина переноса открытия катка связана с неблагоприятными погодными условиями в столице. Официальное открытие запланировано на 29 ноября.

В пресс-службе подчеркнули, что теплая погода и осадки мешают работе системы охлаждения. Там же добавили, что она не сможет компенсировать длительное воздействие тепла и дождя.

Отмечается, что купившие билеты на 22, 23 или 24 ноября смогут вернуть их обратно или посетить каток в любой другой день.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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