Кто такой Аслан Бжания и почему он ушел в отставку?

Республика Абхазия переживет очередной политический кризис: вчера в отставку ушел пятый президент страны, Аслан Бжания. Кто такой Аслан Бжания, чем он занимался до того, как стать президентом и какие у него взгляды - рассказываем в этом материале.

Кто такой Аслан Бжания?

Аслан Бжания - бывший лидер Абхазии. Руководил государством Бжания четыре с половиной года. В отставке с 19 ноября в рамках договоренности с оппозицией, выдвинувшей соответствующие требования из-за недовольства по поводу соглашения о льготах для инвесторов из России. К власти оппозиционер Бжания пришел 2020 году в результате внутриполитического кризиса. В ходе своей предвыборной кампании обещал полностью реализовать российско-абхазский договор от 2014 года, укрепить доверие населения к институтам власти, говорил о важности налаживания связей с Грузией.

Семья, образование и первая должность

61-летний Бжания родился в селе абхазском селе Тамыш, расположенном на берегу Черного моря. По национальности Бжания - абхаз из абжуйской группы. Помимо Аслана в семье с традиционным национальным укладом воспитывалось еще четверо детей. По словам Теймураза Хишбы, бывшего главы Минтуризма Абхазии, Бжания прекрасно владеет абхазским языком.

В возрасте 17 лет после окончания тамышской школы Бжания поступил в Политехнический институт в городе Бишкек. Затем перевелся в МАДИ, окончил его в 1985 году. По специальности ”инженер-строитель”, полученной в Московском институте, проработал всего год.

В 1987-1989 годы занимал должность в Очамчирском райкоме комсомола.

Жена Бжании, Аэлита Ахиба, по состоянию на 2020 год, была сотрудником Счетной палаты РФ. У Аслана Бжании и Аэлиты Ахибы двое детей.

Работа в спецслужбах

В 1989-1991 годы Бжания прошел подготовку в КГБ СССР. До 1992 года работал оперативником в Абхазской СССР, в 1992-1999 годы - оперативником Республики Абхазии. Ввиду специфики его деятельности, какие именно задачи он выполнял до 1994 года - неизвестно. В 1994-м году уволился из Службы госбезопасности Абхазии и уехал в Россию. В 1999-м году окончил российскую Академию народного хозяйства.

В течение последующих 10 лет Бжания владел бизнесом в России. Каким именно - из открытых источников неизвестно. В 2009 году работал советником в абхазском посольстве в РФ.

В 2010 году Бжания вновь возвращается в органы госбезопасности: лидер Абхазии Сергей Багапш назначает его руководителем СГБ республики. На этой должности Бжания проведет почти пять лет. В это же время в качестве представителя абхазских спецслужб участвовал в подготовке сочинской Олимпиады, за что впоследствии был удостоен Орденом дружбы.

Первые шаги в политике

В политику Бжания пришел в 2014 году, когда на фоне внутриполитического кризиса в Абхазии, объединение ветеранов Отечественной войны республики, партия ”Амцахара” выдвинула его кандидатуру для участия в досрочных президентских выборах.

Выступая на съезде партии, он подчеркнул, что стремится побороть коррупцию, усилить меры социальной защиты, стимулировать развитие сельского хозяйства, науки, промышленности, здравоохранения, а также привлекать инвестиции.

По результатам выборов, Бжания проиграл, набрав почти 36% голосов (примерно 36 тысяч человек проголосовали за него). После поражения был уволен из госорганов.

Весной 2015 года в Сухуми Бжания открыл фонд ”Апра”, который занимался политическими и социальными исследованиями. Летом того же года стал одним из руководителей Блока оппозиционных сил, куда вошли в том числе партия ”Амцахара” и фонд ”Апра”.

Бжания у власти

В 2017 году Аслан Бжания был избран депутатом парламента Абхазии. Осенью 2019 в стране состоялись выборы президента, победу на которых одержал Рауль Хаджимба (которому Бжания проиграл пятью годами ранее). Оппозиция, в том числе и Бжания, не согласилась с результатами голосования, и в январе 2020 года в Сухуме начались протесты против избранного лидера. Вскоре по инициативе Аслана Бжании абхазский парламент предложил Хаджимбе отставку, что он и сделал. В марте того же года на внеочередных выборах победил Бжания, получив более 56% голосов.

Чего добился Бжания?

Аслан Бжания, будучи сторонником развития связей с Россией, добился следующих результатов на посту президента:

в 2022 году подписал соглашение о возможности получения абхазского гражданства без отказа от российского;

в 2023 году правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта;

товарооборот с Россией стабильно рос, и в 2023 году составил 72% всей торговли Абхазии или 49 млрд рублей;

летом 2024 года Абхазия договорилась с Москвой об отмене дополнительных пошлин на товары, ввозимых из России;

в 2020-2022 годы Абхазия бесплатно получала российскую электроэнергию.

Почему Бжания подал в отставку?

19 ноября 2024 года стало известно, что Бжания подал в отставку, договорившись с оппозицией. Причина - недовольство оппозиционных сил подписанным в конце октября с Россией инвестиционным соглашением. Договор предполагает усиление присутствия российского бизнеса в Абхазии, чему в республике всегда противились из-за опасений ущемления интересов представителей абхазского бизнеса. По сообщениям СМИ, сейчас Аслан Бжания в селе Талыш, где, как он сам заявил, ”у него много дел”.