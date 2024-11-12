Вестник Кавказа

Первое заседание парламента Грузии пройдет без иностранных послов

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В этом году иностранных послов не пригласили на первое заседание парламента Грузии. Это связано с желанием правящей партии снизить влияние третьих стран.

Послы иностранных государств не будут присутствовать на первом заседании парламента Грузии, которое пройдет 25 ноября, рассказал глава законодательного органа страны Шалва Папуашвили.

«Выборы и первое заседание парламента являются нашим внутригосударственным вопросом. С целью минимизации иностранного влияния важным является, что участие послов иностранных государств в этом процессе необязательно»

- Шалва Папуашвили

Он назвал заседание парламента важной датой, которую должна праздновать вся страна.

Стоит отметить, что в предыдущие годы иностранные послы принимали участие в первых парламентских заседаниях в Грузии.

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