Вестник Кавказа

Грузия получит новое правительство через неделю

Грузия получит новое правительство через неделю
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии нового созыва утвердит новый состав правительства в конце следующей недели – оно будет представлено премьером Ираклием Кобахидзе, кандидатуру которого "Грузинская мечта" намерена утвердить в ближайшее время.

Новое правительство Грузии будет утверждено уже через несколько дней, заявил и.о. спикера парламента Шалва Папуашвили.

На брифинге он сообщил о назначении даты первого заседания избранного парламента – ее было решено выбрать, не дожидаясь президента Саломе Зурабишвили.

Папуашвили пояснил, что она, вопреки Конституции, так и не назначила день первого заседания парламента, на котором предполагалось признать его полномочия. В соответствии с основным законом страны, оно должно пройти не позднее чем через 10 дней после подведения итогов выборов.

"Мы следуем требованиям Конституции и проведем первое заседание 25 ноября"

– и.о. спикера

Политик рассказал, что в ходе первого заседания сформируют парламентские комитеты, сразу же пройдут выборы их председателей.

Кроме того, на понедельник запланировано и избрание спикера парламента – "Мечта" выдвинула на эту должность кандидатуру Папуашвили.

Далее, обратил внимание он, в течение недели депутаты утвердят Ираклия Кобахидзе на посту премьера, после чего он представит новое правительство.

"Так что уже в конце недели у нас будет утверждено правительство"

– Папуашвили

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