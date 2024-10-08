Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару из-за операций с Россией. Турецкая сторона заявила, что ищет различные пути.

Турция продолжает оказываться под американским санкционным давлением из-за финансовых операций с Россией.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники, давление сохраняется в полной мере. Собеседник отметил, что турецкие экспортеры жалуются на банки.

Подчеркивается, турецкая сторона ищет различные пути, однако ситуация остается проблемной.

Кроме того, источник добавил, что влияние ситуации на рынки, в том числе на энергетический, изучается.