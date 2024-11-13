Школа молодого лидера СКФУ открылась в Тунисе

Вслед за Алжиром Школа молодого лидера СКФУ сегодня открылась в Тунисе – в ней управленческие качества получат около 100 студентов и представителей молодежных организаций страны.

В Тунисе сегодня заработала "Школа молодого лидера", которую открыла делегация Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) во главе с ректором Дмитрием Беспаловым, сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

"СКФУ реализует "Школу молодого лидера" на протяжении длительного времени. Мероприятие пользуется большой популярностью среди молодых людей из различных стран. Данный образовательный проект позволяет участникам обрести важные компетенции и знания для построения будущей жизненной траектории"

- Дмитрий Беспалов

Участников Школы, а это около 100 студентов и представителей молодежных организаций страны, ждут мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки, в ходе которых они отработают свои управленческие качества. По итогам занятий они подготовят и защитят свои социально значимые проекты, передает "Интерфакс".

Это уже восьмой по счету образовательный проект, который проводит ставропольский вуз за рубежом – занятия школы уже успешно прошли в Сирии, Ливане, Турции, Египте, Иордании, Алжире и Тунисе, в ее работе приняли участие более 600 студентов и представителей молодежных организаций, которые защитили более 60 социально значимых проектов.