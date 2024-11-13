Вестник Кавказа

Женщины с чемоданами устроят акцию протеста в Тбилиси

Прохожие на улице Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Необычную акцию протеста намерены провести недовольные итогами парламентских выборов в Грузии. В ней примут участие только женщины, у каждой из которых в руках будет дорожный чемодан.

Демонстрация женщин с чемоданами пройдет в Тбилиси в выходные, она была анонсирована в социальных сетях.

Организаторы объяснили, что дорожные сумки символизируют проблему эмиграции, которая остается самой болезненной для Грузии.

"У каждого из нас есть член семьи, родственник, сосед или друг, который вынужден уехать за границу"

– организаторы

Они пояснили, что люди покидают Грузию из-за сложностей в экономике страны, в итоге разрывается связь поколений, распадаются семьи.

Теперь же, полагают организаторы акции, Грузии угрожает новая волна эмиграции.

Демонстрация с чемоданами пройдет в воскресенье, она стартует в 15:00 на площади Свободы в Тбилиси. Оттуда женщины пойдут к резиденции миллиардера, основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

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