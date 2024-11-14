Вестник Кавказа

В ДТП в Краснодарском крае пострадали восемь человек

В ДТП в Краснодарском крае пострадали восемь человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иномарка выехала на полосу встречного движения в запрещенном месте, произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате аварии помощь медиков потребовалась восьми пострадавшим.

Лобовое столкновение случилось минувшей ночью на федеральной трассе Тбилисском районе Краснодарского края.

"22 ноября около 03:10 мск на автодороге "Краснодар - Кропоткин" автомобиль BMW при обгоне выехал на полосу встречного движения (где это запрещено) и столкнулся с мультивеном Toyota"

– Госавтоинспекция региона

В автоаварии пострадали восемь человек - водители и пассажиры двух автомобилей. Медицинская помощь была оказана всем пострадавшим, после осмотра госпитализированы трое, проинформировали в кубанском Минздраве в пятницу.

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