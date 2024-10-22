В Россию пришел новый бренд одежды из Турции

Сеть магазинов Les Benjamins откроется в России. Сейчас товары модного турецкого бренда представлены в Москве в универмаге «Цветной».

Новая марка одежды из Турции станет доступна российским потребителям - бренд Les Benjamins планирует открыть сеть магазинов.

В ноябре в московском универмаге «Цветной» появился корнер нового бренда, в декабре будет открыт первый собственный магазин, он разместится в ТЦ «Авиапарк» в Москве. Компания также собирается открыть магазины в других российских городах - подбираются торговые площади в Петербурге, Краснодаре, Казани.

Les Benjamins выпускает модную «уличную» одежду, этим летом бренд представил коллекцию, созданную в коллаборации с Hugo, ранее - с Puma, сообщает Shopper’s.