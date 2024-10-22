Вестник Кавказа

В Россию пришел новый бренд одежды из Турции

Девушка выбирает одежду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сеть магазинов Les Benjamins откроется в России. Сейчас товары модного турецкого бренда представлены в Москве в универмаге «Цветной».

Новая марка одежды из Турции станет доступна российским потребителям - бренд Les Benjamins планирует открыть сеть магазинов.

В ноябре в московском универмаге «Цветной» появился корнер нового бренда, в декабре будет открыт первый собственный магазин, он разместится в ТЦ «Авиапарк» в Москве. Компания также собирается открыть магазины в других российских городах - подбираются торговые площади в Петербурге, Краснодаре, Казани.

Les Benjamins выпускает модную «уличную» одежду, этим летом бренд представил коллекцию, созданную в коллаборации с Hugo, ранее - с Puma, сообщает Shopper’s.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Штаты продолжают давить на Турцию из-за России

Турпоток в Турцию из России показал рост на 5-6% за год

Турпоток в Турцию из России показал рост на 5-6% за год

Турпоток из Турции в Россию вырос на 24%

Турпоток из Турции в Россию вырос на 24%

Турция лоббирует на G20 мир на Украине, но Запад лишь разжигает

Турция лоббирует на G20 мир на Украине, но Запад лишь разжигает

Россия резко сократила ввоз одежды из Турции

Россия резко сократила ввоз одежды из Турции

Продовольственную безопасность обсудили замглавы МИД РФ и Турции

Продовольственную безопасность обсудили замглавы МИД РФ и Турции

Россия стала крупнейшим покупателем цитрусовых в Турции

Россия стала крупнейшим покупателем цитрусовых в Турции

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Лавров и Фидан поговорили о России и Турции

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Анталья влюбила 16 млн туристов со всего мира

Без опыта России при строительстве АЭС не обойтись – Анкара

Без опыта России при строительстве АЭС не обойтись – Анкара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы