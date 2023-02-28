Вестник Кавказа

Яндекс запустил бренд одежды Muted

Одежда на вешалках в магазине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России появился новый бренд повседневной одежды Muted. Найти товары можно на "Яндекс Маркете", марку одежды представила "Яндекс Фабрика".

Россияне смогут носить одежду от Яндекса - компания представила свой первый бренд одежды, товары уже в продаже.

"Яндекс Фабрика" <…> представила Muted - бренд базовой одежды для мужчин и женщин. В первой коллекции осень - зима 2024/2025: футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другая одежда"

– компания

Приобрести одежду Muted уже можно онлайн на "Яндекс Маркете", ценовой сегмент - средний и ниже. В будущем бренд станет доступен также на других торговых платформах, передает ТАСС.

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