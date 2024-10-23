Саакашвили призвал оппозицию перестать играть в балеринок в Грузии

Грузинские власти вышли за рамки закона, заявил Михаил Саакашвили. Экс-глава государства подчеркнул в этой связи, что оппозиция может не бояться выйти за рамки этого закона, которого в действительности не существует.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам с призывом перестать играть в балеринок. Экс-глава государства заявил об этом в ходе очередного судебного заседания, в котором он принял участие посредством видеосвязи.

Он подчеркнул, что его сторонников гораздо больше, чем силовиков, которые мешают стране стать свободной.

"Между нами и нашей свободой, нами и нашим спасением, будущим стоят 4 тысячи робокопов и спецназовцев. Нас же гораздо больше? Поэтому эти игры в балеринок должны прекратиться…"

– бывший президент республики

Он также обратил внимание на то, что никакого понятия "в рамках закона" больше не существует, так как власти давным давно вышли за эти рамки.

"Мы постоянно повторяем "в рамках закона" В рамках какого закона? Которого не существует? В рамках какой конституции? За рамки которой они давно вышли?"

– экс-глава государства

Напомним, почти месяц назад в республике состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала "Грузинская мечта". Другие партии, которые преодолели 5%-ный барьер для прохода в парламент, результаты выборов не признают.