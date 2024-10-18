Саакашвили попросил Зурабишвили помиловать его

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему главе государства с призывом помиловать его. Текст обращения размещен на странице политика в социальных сетях.
Он выразил "полную солидарность" с Саломе Зурабишвили и приветствовал ее намерение проигнорировать просьбу прокуратуры и явиться в надзорный орган для дачи показаний.
Экс-президент подчеркнул, что не хочет, чтобы президент "несла историческую ответственность" за то, что он находится в заключении. Он подчеркнул, что у нее есть возможности для устранения этой несправедливости.
Напомним, ранее прокуратуры вызвала президента Грузии на допрос, чтобы получить улики, которые подтвердили бы ее слова о том, что парламентские выборы были фальсифицированы. Зурабишвили проигнорировала эту просьбу и на допрос не явилась.