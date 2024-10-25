Вестник Кавказа

Выборы в Грузии: прокуратура допросит Зурабишвили 31 октября

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Прокуратура Грузии вызывает президента на допрос 31 октября. У Зурабишвили потребуют улики, которые бы подтвердили ее сообщения о том, что выборы в парламент были фальсифицированы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана на допрос в прокуратуру, поводом стали ее заявления о том, что парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября, были фальсифицированы.

"Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, из-за чего президент Грузии 31 октября текущего года приглашена в следственный орган с целью допроса"

– прокуратура

Ранее Центризбирком страны призвал прокуратуру начать расследование из-за заявлений о фальсификации выборов в парламент.

"Для установления, соответствуют ли действительности сделанные президентом, политиками или другими заинтересованными лицами заявления о фальсификации выборов, необходимо проведение комплексного и объективного расследования, которое выходит за рамки компетенции ЦИК"

– ЦИК Грузии

Международные наблюдатели положительно оценили проведенные выборы. При этом Зурабишвили дискредитирует электронные технологии, применявшиеся на выборах, разжигает недоверие к ним и выступает в международных СМИ с необоснованными обвинениями в фальсификации, подчеркнули в Комиссии.

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