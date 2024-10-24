Вестник Кавказа

ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру из-за возможных фальсификаций на выборах

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦИК Грузии просят Генпрокуратуру страны провести расследование фактов возможных фальсификаций на прошедших парламентских выборах. О махинациях на выборах ранее заявляли сторонники оппозиции и президент Саломе Зурабишвили.

Центризбирком Грузии направил обращение в Генпрокуратуру страны с просьбой расследовать возможные махинации на выборах, сообщается в заявлении ЦИК. 

"Чтобы установить, соответствуют или нет правде заявления президента Грузии, политиков или любых заинтересованных лиц, а также распространенная информация о фальсификации выборов, требуется провести комплексное и объективное расследование, что выходит за рамки компетенции избирательной администрации. Следовательно, обращаемся с предложением к прокуратуре Грузии начать и провести расследование в связи с указанными заявлениями" 

– ЦИК Грузии 


Ранее государственный орган выпустил заявление, в котором раскритиковал обвинения в фальсификациях со стороны президента страны Саломе Зурабишвили. В частности, ЦИК указывал на положительные отзывы международных наблюдателей, а также на тот факт, что электронное голосование прошло в тесном сотрудничестве с западными компаниями. 

Напомним, что победу на парламентских выборах в Грузии одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция не признала итогов электорального процесса, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала начать протесты.

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