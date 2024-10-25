Вестник Кавказа

Президент Грузии занимается дискредитацией электронных избирательных технологий – ЦИК Грузии

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦИК Грузии осудили попытку президента страны Саломе Зурабишвили представить итоги прошедших в стране выборов подтасовкой с использованием электронных технологий.

В ЦИК Грузии заявили, что президент республики Саломе Зурабишвили дискредитирует электронные технологии, которые применялись на прошедших парламентских выборах. 

"Президент Грузии занимается дискредитацией электронных избирательных технологий. Вот уже несколько дней президент разжигает недоверие к технологиям в публичных выступлениях и интервью, данных различным местным и международным СМИ, с необоснованными, неаргументированными и ложными обвинениями"

– ЦИК Грузии

Также в государственном органе отметили, что технологическое обеспечение электорального процесса проводилось в сотрудничестве с компанией Smartmatic, которая имеет опыт работы в странах Запада. В Центризбиркоме опровергли заявление Зурабишвили о многократном голосовании по одному документу. 

В ЦИК Грузии также отметили, что выборы получили позитивную оценку международных наблюдателей. Позицию Зурабишвили, которая призывает к пересмотру итогов выборов, в ЦИК объяснили политическими мотивами. 

"На фоне всего этого попытка дискредитации электронных технологий является не чем иным, как отрицанием реальности и попыткой ввести общественность в заблуждение исходя из политических интересов"

– заявление ЦИК Грузии 


 

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