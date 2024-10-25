Вестник Кавказа

Зурабишвили призвала прокуратуру заняться своим делом и не беспокоить ее

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Грузинский президент обратилась к прокуратуре после того, как ее вызвали для дачи показаний. По ее словам, ведомство занимается не тем делом.

Президент Грузии отреагировала на решение прокуратуры вызвать ее для дачи показаний после заявлений о фальсификации недавних выборов.

Выступая на брифинге 30 октября, Саломе Зурабишвили посоветовала прокуратуре заниматься своими делами.

"Я бы посоветовала прокуратуре заняться своим делом и прекратить политическую расправу над президентом"

– глава государства

Она подчеркнула, что партнеры Грузии сейчас следят за действиями грузинской прокуратуры, пытаясь понять, может ли она быть непредвзятой и независимой, но из-за того, чем сейчас занимается ведомство, возникает еще больше вопросов.

"Так что пусть прокуратура занимается своими делами, а президент займется своими делами"

– Саломе Зурабишвили

Напомним, ранее стало известно, что после обращения Центризбиркома республики прокуратура начала расследование вероятной фальсификации выборов, прошедших в минувшие выходные.

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