Вестник Кавказа

В Дагестане не хотят отказываться от майнинга криптовалют

В Дагестане не хотят отказываться от майнинга криптовалют
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Увлечение майнингом криптовалюты в Дагестане приобретает характер эпидемии – буквально через 4 дня после выявления такой незаконной фермы в Кизилюртовском районе энергетики выявили уже 29-ю по счету – на этот раз в Махачкале.

Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" выявили крупную майнинг-ферму в Дагестане, которая работала в столице республики Махачкале, сообщает Telegram-канал филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии"

- "Дагэнерго"

Как выяснили специалисты компании, криптоферма работала незаконно – ее хозяин похищал электроэнергию из сетей, а это наносило серьезный ущерб энергосистеме региона.

Ранее власти Дагестана попросили правительство РФ запретить майнинговую деятельность на территории республики до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе, напомнили в компании.

Напомним, криптофермы в Дагестане за три года нанесли энергетикам ущерб в 387,4 млн рублей. Несмотря на колоссальную нагрузку на сети электроснабжения, которые создают многочисленные криптофермы, в Дагестане продолжают активно добывать криптовалюту – энергетики выявили уже 28 таких ферм.

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